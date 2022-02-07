نصائح لإدارة الديون عند رفع سعر الفائدة في أمريكا: المدخرون سيربحون

يترقب العالم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة، حيث تميل التوقعات إلى رفع الفائدة في مارس المقبل، لاحتواء معدلات التضخم الذي ارتفع عند أعلى مستوى له في 40 عامًا مسجلاً 7 ٪ في ديسمبر الماضي.

ارتفاع الفائدة على البطاقات

ومع زيادة الأسعار وارتفاع الفائدة، يواجه المستهلكون معدلات فائدة أعلى على بطاقات الائتمان وخطوط ائتمان حقوق الملكية، وقروض الطلاب الخاصة، وعلى الرغم من عدم ملاحظة ارتفاع أسعار الفائدة في بدايتها، ولكن إذا استمر البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة على مدار العامين المقبلين، ستصبح خطط سداد أي دين أكثر صرامة، وفي المقابل سترتفع معدلات الادخار في جميع المجالات، وهو الأمر الجيد بالنسبة للمستهلكين، وفقاً لـ«بلومبرج».

توقعات برفع أسعار الفائدة 4 مرات في 2022

رفع الاحتياطي الفيدرالي خططه لإنهاء برنامج تحفيز شراء السندات والبدء في رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع التضخم المثير للقلق، لذا تشير التوقعات إلى 4 ارتفاعات للفائدة في عام 2022، الأولى ستكون في مارس المقبل.

إدارة الديون دون تحمل فوائد مرتفعة

يقول كبير المحللين الماليين في Bankrate، جريج ماكبرايد ، إن إدارة ديونك تطلب منك التفكير في عملية رفع أسعار الفائدة على أنها مشابهة لتغير المواسم، فهي تحدث تدريجيًا، وإذا كان لديك دينًا تريد سداده الآن، فعليك السعى لسداده في الوقت المحدد له، بينما تظل المعدلات منخفضة نسبيًا، وفقاً لـ«بلومبرج».

كيف تستفيد من ارتفاع معدلات الفائدة؟

أضاف «ماكبرايد» أنه بالنسبة لأولئك الذين يحملون ديون بطاقة الائتمان، خاصة إذا كان لديها معدل فائدة مرتفع، فعليهم الاستفادة من العروض التمهيدية على البطاقة التي تبلع نسبة 0٪ أو بسعر منخفض على عمليات تحويل الرصيد، وإذا كان بإمكانك دفع الرصيد بالكامل خلال فترة الإعفاء من الفائدة، فسوف تسدد ديونك وتتجنب رفع أسعار الفائدة.

وأوضح كبير المحللين الماليين في Bankrate أن هناك بطاقات ائتمان لا تفرض فائدة عن أول 18 شهرًا، ويمكن أن تظل الفائدة 0% حتى ثلاثة أشهر إضافية، إذا سددت الحد الأدنى من الدفعات في الوقت المحدد.

كيف يحصل المدخرون على أعلى عائد؟

أما المدخرون فأمامهم فرصة للحصول على أفضل العوائد من حسابات التوفير والودائع في سوق المال، التي توفر بالفعل أعلى عائد مادي، وهي دائما ما تكون في البنوك عبر الإنترنت أو المؤسسات المالية الأخرى عبر الإنترنت، وقد يحصل المدخرون على معدلات قريبة من معدلات الأموال الفيدرالية بحلول الوقت الذي ينتهي فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، وإذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تسع مرات على أقساط ربع نقطة، كما فعل بين عامي 2015 و 2018، فمن المقرر أن يصل هذا الرقم إلى 2.25٪.