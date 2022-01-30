«جولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة 5 مرات خلال 2022

توقع بنك جولدمان ساكس، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 5 مرات خلال 2022، مقابل 4 مرات في السابق، مع توقع زيادة في مارس، وذلك وفقًا لمذكرة من الاقتصاديين قدّموها في الساعات الأخيرة من مساء أمس.

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة

وقدّم الاقتصاديون ديفيد ميريكل، ويان هاتزيوس، في بنك جولد مان، مذكرة لتحديث توقعات رفع أسعار الفائدة، منذ إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي ظهر الأربعاء الماضي، توقعاته بارتفاع أسعار الفائدة في مارس، وأعاد تأكيد خططه لإنهاء مشترياته من السندات في ذلك الشهر، فيما تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنّه سيكون معركة مستمرة لترويض التضخم.

موعد تقليص السندات الحكومية

وقال باول، إنّ القرار سيتخذ في الأشهر المقبلة بشأن موعد البدء في تقليص السندات الحكومية للبنك المركزي والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

على جانب آخر، قال الاقتصاديان في بنك جولدمان، ديفيد ميريكل ويان هاتزيوس، في المذكرة التي قدّماها، إنّهما يتوقعان أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس ومايو، ويعلن بدء تخفيض ميزانيته العمومية في يونيو، يتبعه ارتفاعات في يوليو وسبتمبر.

كما توقع المحللان، عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة ربع سنوية في الربع الرابع، مع زيادة واحدة في ديسمبر، لينهي العام عند 1.25-1.5%، فضلا عن تأكيداتهم بأنّهم عدلوا مسار التضخم الخاص بهم بعد البيانات التي أُعلنت هذا الأسبوع .

يذكر أنّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، صرح في وقت سابق بأنّ قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي منفتحة على وتيرة أكثر صرامة من التشديد، كما أكد أنّه لا يزال يتوقع 3 ارتفاعات في عام 2023، ووصول الاحتياطي الفيدرالي إلى نفس معدل الفائدة النهائي من 2.5 إلى 2.75% في عام 2024.

وكان بنك جولدمان ساكس، توقع زيادات هذا العام، وأن تبدأ عملية تخفيض الميزانية العمومية في أقرب وقت ممكن في يوليو 2022.