دبلوماسية سابقة: زيارة رئيس جيبوتي ستتناول ملف السد الإثيوبي «فيديو»

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، إن زيارة رئيس جيبوتي لمصر لها أبعاد كثيرة تدل على أهميتها، مثل التوقيت، إذ إنه كان عائدًا من اجتماعات الاتحاد الأفريقي، وبالتالي فإنه سينسق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الموضوعات التي تُطرح على جدول أعمال القمة الأفريقية.

وأضافت «عمر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» الذي يعرض على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم: «الموقع الجغرافي يضع مصر في منطقة مليئة بالصراعات والتوتر، سواء على الجانب الإفريقي أو العربي مثل الأزمة اليمنية».

الملف الإثيوبي

وتابعت مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا أن هذه الزيارة تستمد أهميتها أيضا من ملف السد الإثيوبي، إذ إن جيبوتي دولة مجاورة ولها حدود مع إثيوبيا وهي المنفذ التجاري الوحيد لها على البحر الأحمر بعد غلق موانئ إريتريا أمام الإثيوبيين.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة مهمة بسبب مناقشة موضوعات أخرى كثيرة مثل الملفين الليبي والسوداني وغيرهما، كما أن للزيارة أهمية كبيرة من الناحية الدولية والعلاقات الثنائية، وهي تاريخية وقديمة.

أول دولة تفتح سفارة في جيبوتي

ولفتت إلى أن مصر أول دولة تفتح سفارة في جيبوتي بعد حصولها على الاستقلال، والعلاقات بين شعبي البلدين أخوية ويتشاركان في جهود التنمية، والرئيس عبدالفتاح السيسي حثّ الشركات المصرية على زيادة الاستثمارات، وبالتالي فإن التنسيق بين البلدين مهم جدًا ويعزز التجارة البينية مع جيبوتي والدول الإفريقية في منطقة القرن الإفريقي بصفة خاصة.