«معرض الكتاب»: مليون ونصف المليون زائر منذ بدء فعاليات الدورة الـ53

قالت المهندسة هبة الخولي، مسؤول المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن عدد الزائرين للمعرض تخطى المليون ونصف المليون زائر تقريبًا خلال أسبوع واحد، كما أن فاعليات ختام الدورة الـ53 كانت مميزة بشكل كبير، إذ أنه حدث ثقافي مميز ومهم، موضحة أنه كان من المقترح زيادة الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية للمعرض من قبل وزارة الثقافة، من أجل التسهيل على الزائرين غير القادرين على الحضور.

رفع الكتب الورقية على المنصات الإلكترونية

وأضافت «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc» أنه بالنسبة للكتب الورقية بإصدارات الهيئة جميعها يجري رفعها على المنصة الإلكترونية والدفع يجري إلكترونيًا وتوصيل الكتب لأي محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة لوضع سعر ثابت لبعض الكتب، مع تسهيل حجز عمليات شحن الكتب من خلال المنصة الإلكترونية، وجرى تسليم شحنات كبيرة من الكتب في محافظات مختلفة.

الممكن شحن الكتب المطلوبة خلال السنة لأي محافظة في مصر

ولفتت إلى أن المنصة الإلكترونية لمعرض الكتب ستظل متاحة «للبيع أون لاين» لإصدارات هيئة الكتاب، والتوصيل طوال السنة، كما أنه يجري حصر إحصائيات نسبة المبيعات للكتاب في آخر الدورة الحالية، موضحًة أن المنصة الإلكترونية ليست لبيع الكتب فقط بل أيضًا لبيع التذاكر، إضافة إلى توفير طرق دفع إلكترونية ببطاقة الائتمان، ثم إرسال لينك التذكرة للزائر لزيارة المعرض.

في سياق منفصل، شاركت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شباب المتطوعين فرحتهم وحماستهم بمشاركتهم في نجاح الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، موجهة الشكر لهم على الخدمات والمساعدات المتنوعة التي قدموها لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي كان لها أثر كبير في ظهورها بمستوى حضاري متميز، يليق بقيمة وريادة مصر الثقافية، وحثتهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن، ووصفتهم بالنماذج الواعدة للشباب الوطني المخلص.