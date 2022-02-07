أحمد يونس يوقع كتابه في معرض الكتاب وسط إقبال جماهيري.. للمرة الثالثة

نظمت دار سما للنشر والتوزيع، حفل توقيع رواية «نادر فودة 7» للكاتب والإعلامي أحمد يونس، للمرة الثالثة خلال فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في منصة التوقيع أمام قاعة 4 بمقر المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

إقبال جماهيري بحفل التوقيع

وللمرة الثالثة يشهد حفل توقيع المذيع أحمد يونس، خلال هذه الدورة من المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا وتزاحما؛ نظرًا لجماهيرته الكبيرة، خاصة بين قطاع الشباب، ويظهر معه فريق مساعد يرتدي تيشرتات مكتوب على ظهرها الناحية الأمامية منها أحمد يونس، وعلى الناحية الأخرى اسم العمل «نادر فودة».

العمل ينتمي لنوعية كتابات الرعب

ويعد كتاب «نادر فودة 7» هو أحدث الأعمال التي يوقعها أحمد يونس اليوم حيث ينتمي العمل إلى كتابات الرعب.

معرض الكتاب يختتم فعالياته اليوم

وتختتم في الثامنة مساء واليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، التى انطلقت في 26يناير 2022، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية معرض الكتاب والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

ويشارك في المعرض 1063 ناشرا وتوكيلا من 51 دولة من مختلف قارات العالم.