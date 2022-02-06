معرض الكتاب.. اعرف مواعيد اليوم الختامي وأبرز الندوات

تستعد اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لاختتام فعاليات الدورة الحالية غدا الاثنين، بعد 13 يوما متواصلا من الفعاليات الثقافية الفنية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وحول مدى مد فترة المعرض، أكد محمد منير المتحدث الإعلامي لوزارة الثقافة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا يمكن للوزارة اتخاذ قرار تمديد المعرض، وذلك لالتزام المعرض بالموعد المدرج على خريطة المعارض الدولية، وبسبب ارتباط المشاركين بحجوزارت طيران، وترتيبات سفر، بالإضافة إلى ارتباط مركز مصر للمعارض الدولية بجدول فعاليات مختلفة تقام في مقره وفقا لحجز مسبق.

معرض الكتاب.. مواعيد اليوم الختامي

وتستمر فعاليات معرض الكتاب في اليوم الختامي، على أن يبدأ في استقبال الزوار من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء، ومن أبرز فعاليات الاثنين بالقاعة الرئيسية تعقد في الثانية عشر ظهرا ندوة بعنوان «يحيى حقي رائد القصة القصيرة»، يعقبها ندوة «الخطاب الديني وترسيخ الهوية»، في الثانية ظهرا، ثم ندوة بعنوان «خطاوي الغناوي» في الساعة الرابعة عصرًا.

وبقاعة ضيف الشرف، يتم مناقشة كتاب «مقهى ريش.. عين على مصر» للكاتبة ميسون صقر في الثانية عشر ظهرا، ثم ندوة بعنوان «المنصات الرقمية وثقافة الشباب»، ويناقش الصالون الثقافي رواية «رابطة كارهي سليم العشى» في الثانية ظهرا، كما يستضيف الصالون لقاء مع المخرج علي بدرخان في الساعة السادسة مساء.

خدمات لأول مرة في معرض الكتاب

وتقام الدورة الحالية من معرض الكتب تحت رعاية الرئيس السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 26 يناير 2022، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، بمشاركة 1063 ناشرا من 51 دولة من مختلف قارات العالم.

وقدمت وزارة الثقافة بالتعاون مع الوزرات والهيئات، عددًا من الخدمات لأول مرة في معرض الكتاب، من بينها توصيل الكتاب بالبريد المصري، والشحن كذلك عن طريق الشركة القومية للتوزيع، وتوفير مركزين لتلقي لقاح كورونا طوال فترة المعرض.