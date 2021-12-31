محافظة الأقصر: 577 ألف مواطن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا حتى الآن

كشفت محافظة الأقصر عن حصاد وإنجازات إدارة الطب الوقائي الخاصة بالتطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام 2021، والتي تمت داخل المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس الحكومية والمصالح الحكومية في كافة القرى والمراكز في غرب وشرق محافظة الأقصر، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان ومن خلال الفرق المتنقلة والمتحركة والثابتة التي جابت جميع القرى والمراكز لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

577996 حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية

وأوضح بيان صادر عن محافظة الأقصر، بناءً على تقرير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بلغ إجمالي عدد السكان بالمحافظة وقراها ومراكزها بالكامل 1333309 مواطنين، فيما بلغ إجمالي عدد السكان الأقل من 18 عاما 824140 مواطنا.

وبلغ إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19»، منذ بداية التطعيم في عام 2021 وحتى اليوم 364328 مواطنا، بينما بلغ عدد إجمالي من حصلوا على التطعيمات في الجرعة الثانية منذ بدء الحصول على اللقاح وحتى اليوم 213668 مواطنا، بإجمالي الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من المواطنين 577996 مواطنا.

15700 حصلوا على اللقاح في قطاع السياحة

أما بخصوص إجمالي من حصلوا على لقاح فيروس كورونا من العاملين في مجال السياحة منذ بداية عام 2021 وحتى اليوم 15700 مواطن من إجمالي 16500 شخص، بينما حصل 45542 موظفا من إجمالي 53555 موظفا من العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية.

7255 في القطاع الطبي حصلوا على اللقاح

وعن إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا داخل المدارس الثانوية في مراكز وقرى ومدن الأقصر، بلغ عددهم 3745 طالبا وطالبة من إجمالي 55000 طالب، فيما حصل 7255 من إجمالي 8000 شخص من العاملين في القطاع بالكامل داخل المحافظة السياحية على اللقاح.