رمضان عبدالمعز ناعيا «ريان»: رحمة الله أحاطت الطفل وربنا لطيف بعباده

نعى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الطفل المغربي ريان، الذي توفي عقب سقوطه في بئر لمدة 5 أيام متتالية قبل انتشال جثمانه، موضحًا أن رحمه الله أحاطت هذا الطفل، فالله ينزل اللطف على عبادة قبل القدر، وكل شيء عند الله بمقدار، « الله عز وجل يفعل ما يشاء، وعلينا الأخذ بالأسباب، ولابد أن نعلم أيضًا أن القدر يسبق الأسباب».

الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا

وعن حزن البعض الشديد بعد وفاة ريان، قال «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، إنّ علينا أن نحزن، لكن عقيدتنا تعلمنا أن الله لا يقال له «ليه»، مضيفا: «مهما يحدث مينفعش تقول إيه حكمة ربنا، كل أمر يحدث في حياتنا يكون وراءه حكمة ورحمة من الله، الله أمر سيدنا النبي بالخروج للحرب، وجهزوا الجيش وخرجوا 50 يوما وفي الآخر مفيش حرب، والله يعلم، بس إيه الحكمة دي عند ربنا، والله لطيف بعباده، كما أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا».

الثقة في الله تترسخ بقلوب الذين يؤمنون بالله ورسوله وكتابه

وأوضح العالم الأزهري، أن الثقة في الله تترسخ في قلوب الذين يؤمنون بالله ورسوله وكتابه ويفوضون أمرهم لله، لهذا جزاء هذه الفئة أن الله يقيهم من الأزمات، بينما المنافقين لن يتقبل الله منهم أعمالهم بسبب فسادهم وضلالهم في الدنيا وخروجهم عن الملة والدين الإسلامي، لهذا أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة المنافقون، لتأكيد أنّ عذابهم سيكون شديد في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أنّ العقيدة الإسلامية قد يتغلب فيها القدر على الأسباب، حيث نجد فئة تخطط وتحكم بواطن الأمور بصورة فائقة ثم النتيجة فقط يحددها الله سبحانه وتعالى فهو الحكيم العليم.