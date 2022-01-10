رمضان عبد المعز: الشباب أمل الأمة وسبيل عزتها وكرامتها

أشاد الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، بتنظيم الدولة المصرية لمنتدى شباب العالم، إذ ذكر أن منتدى الشباب يُعد عرسًا للشباب، ويسير وفق نهج النبي محمد عليه السلام، الذي طبق هذا في إعطاء مساحة كبيرة للشباب لأنهم أمل الأمة وسبيل عزتها وكرامتها، موضحًا في الوقت ذاته أنه يكفي للشباب شرفًا وفخرًا أن النبي محمد اختصهم في النداء عندما قال «يا معشر الشباب»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «DMC».

سيناء هي البقعة التي شهدت نور المولى عز وجل

وأضاف «عبد المعز»، أن مدينة شرم الشيخ التي يُنظم فيها المنتدى تقع في سيناء المباركة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، إذ تُعد سيناء هي البقعة التي شهدت نور المولى عز وجل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشرع الشريف والدين الحنيف أعطى مساحة كبيرة للشباب وطبقها النبي عليه السلام، على أرض الواقع، موضحًا أن مدينة شرم الشيخ تُعد من أجمل مدن العالم، لذلك يأتي إليها الزوار من جميع دول العالم.

جنوب سيناء منطقة بديعة وتم ذكرها في القرآن الكريم

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن جنوب سيناء منطقة بديعة وتم ذكرها في القرآن الكريم، خاصة جبل الطور الذي أقسم به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، مؤكدًا أن النبي محمد كان قرآنًا يمشي على الأرض، كما أن النبي، اهتم كثيرًا بالشباب وهذا ما نراه اليوم مطبق في المؤتمرات العالمية مثل منتدى شباب العالم.