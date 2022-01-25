إصابة الشيخ رمضان عبد المعز في قدمه.. ومتابعوه يتمنون له الشفاء

نشر الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تفيد إصابته في قدمه اليسرى.

إصابة الشيخ رمضان عبدالمعز

وأضاف «عبد المعز» قائلا: «الحمد لله أُصبت ليلة أول أمس إصابة خفيفة، توجّهت مُباشرةً للمستشفى، وتم عمل اللازم من الأطباء وفريق التمريض، فجزاهم الله خير الجزاء، أسأل الله لنا جميعًا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة».

تفاعل رواد السوشيال ميديا

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصورة التي نشرها «عبدالمعز» داعيين الله له بالشفاء العاجل بعد هذه الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وكتب أحدهم: «يشفيك ويعافيك رب العالمين وما يحرمناش منك.. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

ويشارك الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز في تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» من السبت إلى الخميس، ويهتم البرنامج بتجديد الخطاب بالديني وفق رؤية جديدة مناسبة للعصر.

ويعد «عبد المعز» أحد علماء الأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك وهو من مواليد قريه ميت الحوفيين بمركز بنها في محافظة القليوبية، وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حاصل على البكالوريوس في العلوم والتربية، والليسانس في الدعوة والثقافة الإسلامية، والإجازة في أحكام التلاوة برواية حفص عن عاصم.

وحفظ «عبد المعز» القرآن الكريم في صغره، وحصل على المركز الأول على الجمهورية وهو في الثانية عشر من عمره وتم تكريمه من قبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في عام 1989.