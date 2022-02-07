محمد عساف يرزق بمولوده الأول ويسميه «ريان»: «الحمد لله على ما وهبنا»

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، اليوم الإثنين، عن وصول مولوده الأول، الذي أطلق عليه اسم «ريان».

محمد عساف يرزق بمولوده الأول

وكتب محمد عساف عبر حسابه على «فيس بوك»: «{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما وهبنا، وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته ريان، أسال الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين».

محمد عساف يطرح أغنية «أنا العاشق»

يذكر أن «عساف» طرح مؤخرًا فيديو كليب جديد بعنوان «أنا العاشق» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، كما اقترب من تحقيق مليون ونصف مشاهدة خلال يومين فقط من طرحه.

وتم تصوير مشاهدة الفيديو كليب في مصر، إذ قدم الأغنية باللهجة الصعيدية، وهي من كلمات هالة علي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر.

محمد عساف يكشف عن صعوبة غنائه باللهجة الصعيدية

وكشف عساف، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن صعوبة تقديمه أغنية باللهجة الصعيدية، قائلًا: «أنا غنيت بلهجات كتير غريبة عليا دي مش أول مرة، الموضوع أنا متعود عليه، وأكيد واجهت صعوبة في أن أغني اللهجة الصعيدي بس في الآخر بتعلم والدنيا بتبقى تمام».

محمد عساف يطرح أغنية «الحلزونة»

كما طرح محمد عساف، خلال الفترة الماضية، أغنية بعنوان «الحلزونة»، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع الهامي دهيمة.