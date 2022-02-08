اليوم.. ندوة بـ«الضرائب» لشرح طرق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

تعقد مصلحة الضرائب المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لـ 8 فبراير الحالي ندوة وورشة عمل لشرح عمل منظومة الإقرارات الإلكترونية الضريبية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والشركات والمؤسسات وكذلك كيفية عمل وتقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد والأشخاص الطبيعيين.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ«الضرائب» على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام، أكدت على عقد الندوة رقم 208 عبر الإنترنت (أونلاين) لشرح كيفية تقديم ورفع الإقرارات الإلكترونية الضريبية عبر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.

وأضافت «الضرائب» أن الندوة يحاضر خلالها أشرف الأدفاوي مدير عام بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب إلى جانب عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة غرب الجيزة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

كانت مصلحة الضرائب المصرية قد نظمت الندوة رقم 207 (أونلاين) أمس الاثنين حول كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة للمولي مأموريات الضرائب منطقة القاهرة رابع المدمجة التي حاضر خلال تلك الندوة وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب بجانب الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمحافظة الإسماعيلية.

«الضرائب» تواصل تقديم الندوات التعريفية وورش العمل

وأشارت «الضرائب» إلى مواصلة تقديم الندوات التعريفية وورش العمل في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي فقد ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا واستخدام أنظمة التخزين السحابية لتقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرار الكترونيا عبر الويب بالإضافة إلى تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة على مدار العام.