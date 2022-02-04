2.6 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد في يناير

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود المسؤولين والعاملين بالجمارك، لتيسير الإجراءات الجمركية وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، عن طريق الإعفاءات الجمركية، المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يساعد على تحسين أداء العمل في جميع الإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

الإفراج عن سلع استراتيجية

كان معيط، قد تلقى تقرير مفصلا من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أوضح أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، على مدار يناير الماضي، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و184 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات.

أشار التقرير، إلى تحصيل 432 مليونا و94 ألف جنيه، كضرائب ورسوم جمركية عن شهادات الوارد، لافتا إلى تحصيل 2 مليار و264 مليونا و702 ألف جنيه، كإجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى، لتلك الشهادات.

5800 حاوية في شهر

ذكر التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، صدر خلال يناير الماضى، مشمول 2032 بيانًا جمركيًا «صادر» بمختلف النظم الجمركية من خلال 5800 حاوية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و555 مليونًا و321 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 129 ألفا و556 جنيهًا .

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد، خلال شهر يناير الماضي، بلغت نحو 2 مليار و696 مليونًا و796 ألف جنيه.