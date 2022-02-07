بالأسماء.. إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أُصيب 3 أشخاص، اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الفرافرة - القاهرة»، الوادي الجديد، ونُقل المصابون لمستشفى الفرافرة للعلاج.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطار من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق «الفرافرة - القاهرة»، وإصابة 3 أشخاص، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفرافرة المركزي في الوادي الجديد.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 100 بطريق «الفرافرة - القاهرة»، هم «عمر محمد الصاوي، 46 عامًا، وطارق مصطفى محمد، 38 عامَا، وهالة عبدالستار محمد متولي 45 عامًا، بكدمات وجروح بسيطة متفرقة بأنحاء الجسم».

وأظهرت التقارير الطبية للمصابين، أنّهم يعانون من كدماتٍ وسحجاتٍ بالجسم، ويعانون الكدمات، وأمر مدير أمن الوادي الجديد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى الفرافرة المركزي؛ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.