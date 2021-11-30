تنفيذ 177 مشروعا في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

يواصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية، حيث التقى وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بمقر الوزارة لمتابعة أخرالمستجدات و نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى محافظة الوادي الجديد خلال شهر نوفمبرالجاري لمتابعة تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.

وأكد شعراوي، ضرورة المتابعة المستمرة للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة خلال الفترة الحالية لسرعة تنفيذها في التوقيتات المحددة وتذليل أي مشكلات تعترض التنفيذ خاصة مشروع المجمع المتكامل للخدمات الحكومية.

وأوضح «شعراوي»، الدعم الذي تقدمه الدولة لإحياء إنتاج وصناعة الحرير الطبيعي بالوادي الجديد والتغلب على أي تحديات تواجه تلك الصناعة المهمة والتوسع في زراعة أشجار التوت والتمور بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة المعيلة وتشغيل للشباب من أبناء المحافظة.

جذب الاستثمار

وشدد الوزير على أهمية الاستغلال الأمثل للمقومات والميزات التنافسية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد بما يساهم في الجذب السكاني وزيادة معدلات عملية التنمية بالمحافظة وجذب المستثمرين وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات في ظل إهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بأحدث الأساليب والتيسير عليهم.

وأوضح أن المحافظة تسلمت مؤخراً 3 مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة تصل إلى حوالى 96 مليون جنيه، للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق أي مقالب عشوائية.

تنفيذ 177 مشروعا خدميا

كما شهد الاجتماع، متابعة آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يجري تنفيذه في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرافرة، حيث سيتم تنفيذ 177 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والطرق والزراعة وغيرها، حيث تستهدف المشروعات المساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني قرى مركز الفرافرة .

واستعرض «الزملوط»، معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، لافتاً إلى جولاته الميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض القرى المستهدفة للوقوف على نسب التنفيذ بصورة واقعية وسرعة التغلب على أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات الخاصة ببعض المشروعات الزراعية بالمحافظة وتنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، خاصة بعد الزيارة التفقدية لرئيس الوزراء مؤخراً لمشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .