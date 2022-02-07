«السياحة والآثار» تعلن عن وظائف شاغرة.. «اعرف ميعاد التقديم»

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، عن عدد من الوظائف التخصصية «المجموعة النوعية للوظائف القيادية»، على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمدة شهر؛ اعتبارا من 6 فبراير، وحتى 8 مارس 2022.

4 وظائف مدير عام

وتضمن الإعلان 4 وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام الوزارة، وهي: مديري عموم كل من الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للسياحة الدينية، والإدارة العامة للنقل السياحي، والإدارة العامة للمرشدين السياحيين.

7 وظائف قيادية بالمجلس الأعلى للآثار

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة عن 7 وظائف قيادية بالمجلس الأعلى للآثار بكلٍ من المستوى الوظيفي العالي والمستوى الوظيفي مدير عام، وهي: رؤساء الإدارات المركزية لكل من الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار والمتاحف، والإدارة المركزية لمنطقة آثار مصرية ويونانية ورومانية لمصر العليا والواحات، هذا بالإضافة إلى مديري عموم كل من الإدارة العامة للمتحف اليوناني والروماني، والإدارة العامة لمتحف الفن الإسلامي، والإدارة العامة للآثار المستردة، والإدارة العامة للمطبعة، والإدارة العامة للصيانة والحركة والنقل.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف المعلنة، ومعرفة شروط التقديم لها، متابعة الرابط الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.