الأزهر: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه في هذه الحالة «فيديو»

قال الشيخ السيد عرفة، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، إنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه قدر ما يكفيها وولدها بالمعروف، مستشهدا بموقف زوجة أبي سفيان التي شكته إلى النبي.

الأخذ من مال الزوج دون علمه

وتلقى الشيخ السيد عرفة، سؤالا عبر البث المباشر لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكم زوجة تأخذ من مال زوجها دراهم معدودات دون علمه علما أنها تشتري به الخبز وأنه لا يشتري لها ويقول لها حضري الخبز بالبيت لكن في بعض الأوقات تشعر بالتعب.

وقال الشيخ السيد عرفة في إجابته: أقول لها ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، حاجات بسيطة، لو الزوج مثلا بخيل، هذا السؤال جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له زوجي سيدنا أبو سفيان راجل بخيل هل ممكن أخذ بدون أن يعرف؟، قال لها حضرة النبي خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف.

الزوج البخيل

وواصل عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية: فالأصل عندنا أن الحياة مبناها مودة ورحمة، فهذه الأشياء أول من ينتفع بها الزوج، لأن هذا الأكل يتم تحضيره له، فالأصل حضرتك تكلميه لتري ما هي المشكلة، والخلاف بينك وبينه، فمن الممكن أن يكون سوء فهم، فهي أولويات وأساسيات في إدارة الحياة الزوجية، فيجب أن يجلس الزوجان سويا، ويحددا طريقهما في الحياة ليصلا إلى الهدف الأسمى أن يبارك لهما الله ويحفظهما.

وبحسبما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وأحمد، فقد جاءت هندٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ.