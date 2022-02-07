انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية على الطريق الإقليمي

شهد الطريق الإقليمي على حدود محافظة القليوبية انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية «زيتية»، قبل كارتة الصنافين، بنحو 2 كيلومتر اتجاه محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية؛ لرفع آثار الحادث، وجارٍ إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

بلاغ بانقلاب سيارة على الإقليمي

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا، بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي، وتسبب في تكدس الطريق وأخطرت الإدارة العامة للمرور.

معاينة مكان الحادث

وانتقل العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، إلى مكان الحالي، وتببن انقلاب سيارة نقل محملة مواد زيتية قبل كارتة الصنافين بنحو 2 كيلومتر في اتجاه محافظة الشرقية، وجرى الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية؛ لرفع آثار الحادث، جارٍ إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.