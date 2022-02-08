مصدر: أسرة سيد القمني تتراجع عن عدم إقامة عزاء للمفكر الراحل

قال مصدر مقرب من أسرة الدكتور المفكر الدكتور سيد القمني، الذي رحل أمس الأحد عن عمر ناهز 75 عاما، أن أسرة الراحل قررت التراجع عن عدم إقامة عزاء للمفكر الكبير، وسيتم الإعلان عن موعده خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»: «ويجرى حاليا الإعداد لإقامة العزاء في إحدى دور المناسبات الكبرى، خلال الأيام المقبلة».

وكانت أسرة الدكتور سيد القمني قد أعلنت عقب وفاة والدها في تصريح لـ «الوطن» أن الأسرة ترجح عدم إقامة عزاء للراحل.

سبب وفاة سيد القمني

وعن سبب الوفاة، قالت ابنته إيزيس في تصريح سابق لـ «الوطن»: «توفي والدي في البيت بالقاهرة وكان تعبان من امبارح بالليل، وكانت معه شقيقتي، وكان المفروض تنقله للمستشفى، لكنها اكتفت بحجز معاد لعمل أشعة، وغالبا توفي بأزمة قلبية أو جلطة في القلب لأنه من المفترض أن يقوم بعمل قسطرة، كان عنده معاد قسطرة رفض يعملها، وكان مصرا على الاستمرار في التدخين، ورفض الإقلاع عن التدخين رغم كل هذه المشكلات الصحية».

ومنذ رحيل القمني أمس تدور حالة من الجدل عن المفكر الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين شماتة التيارات السلفية وبين التنويريين.

وكان آخر ظهور للدكتور سيد القمني، أمس في حلقة ببرنامج «مختلف عليه» مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة «الحرة»، وهي الحلقة التي سجلها إبراهيم عيسى مع سيد القمني، قبل أيام.

مشروع سيد القمني

ولد المفكر الراحل سيد القمني بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف في 1947، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في 2009.

ويدورُ المَشْروعُ الفِكريُّ لسيد القمني حولَ نقدِ التراثِ وغَرْبلتِه، بحسب رؤيته.