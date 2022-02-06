وفاة المفكر سيد القمني.. وابنته: سجل حلقة مع إبراهيم عيسى قبل أيام

قالت إيزيس القمني، ابنة المفكر سيد القمني، إن والدها توفي صباح اليوم في منزله، وستعلن الأسرة خلال ساعات عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وأضافت ابنة المفكر الذي توفي عن عمر يناهز 74 عامًا لـ«الوطن»: «كان كويس لغاية إمبارح بالليل، ومفيش أي حاجة، لدرجة إنه كان بيدخن عادي، والصبح تعب فجأة وملحقناش ننقله المستشفى».

حلقة سيد القمني من المفترض إذاعتها اليوم

كشفت إيزيس القمني عن مفاجأة، مؤكدةً أن والدها سجل قبل أيام حلقة مع الإعلامي إبراهيم عيسى كانت من المفترض أن تذاع اليوم الأحد على شاشة قناة الحرة في برنامج «مختلف عليه»، يتحدث فيها عن كل ما تعرض له من هجوم خلال السنوات الماضية.