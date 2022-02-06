المفكر سيد القمني.. اعتزل الكتابة بعد تهديد بالقتل وتبرأ من «الكفريات»

أعلنت أسرة المفكر سيد القمني وفاته عن عمر ناهز 74 عامًا، كان للقمني فيهم تاريخ من الصراع الفكري مع أطراف ثقافية عدة، ليظل صراعه الأشهر بكتاباته النقدية فيما يتعلق التيار الإسلامي، وفي السطور التالية تنشر «الوطن» سطورا تعريفية عن المفكر سيد القمني.

المفكر سيد القمني حارب الإرهاب الفكري الديني

- حصد القمني جائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009

- أبرز مؤلفات القمني التي أثارت الجدل وقتها كان كتاب أهل الدين والديمقراطية وكتاب «الجماعات الإسلامية.. رؤية من الداخل».

- أثار كتابه «قصة الخلق.. منابع سفر التكوين» الذي صدر في العام 1994، جدلا كبيرًا وقتها، بعدما أفرد في كتابه تصوره حول الإنسان ونشأة الكون وارتباط هذا بتطور المجتمع من حيث النواحي الاقتصادية والنواحي المجتمعية والسياسية

- تعرض القمني في العام 2005 لتهديد بالقتل وقتها من كيان أطلق على نفسه تنظيم الجهاد المصري، وقتها أعلن القمني توقفه عن الكتابة.

تهديد إرهابي بالقتل دفع «القمني» للاعتزال

- بعد تلقيه تهديد بالقتل، أصدر القمني بيانًا شهيرا قال فيه إنه يصدر البيان بناء على تهديد وصله من تنظيم الجهاد يتوعده بالقتل إذا لم يعلن خلال أسبوع تراجعه عن كل ما طرحه من رؤي في كتبه ومناظراته، ليقول إنه كان على خطأ حينما أعتقد أن بحثه واجتهاده وخدمة للإسلام ولمصر، ليقول في ختام بيانه الشهير أنه يعلن توبته وبراءته من كل الكفريات، بحسب وصفه لها، التي كتبها، معلنا اعتزاله الكتابة نهائيا من تاريخ نشر هذا البيان.

- لاحقا طاردت اتهامات للقمني من مفكرين ومثقفين مصريين بأنه فبرك التهديد بقتله، سعيا لمزيد من الانجذاب نحو أراءه وكتبه ومقالاته.

- آخر ظهور علني للقمني كان في يونيو 2021، معلنا وقتها تعرض منزله للسرقة، موضحًا أن السرقة كتب نادرة تخصه.