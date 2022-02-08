نجوم الوسط الفني يواسون فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها: «شدي حيلك»

حرص الوسط الفني على مواساة الفنانة فيفي عبده بعد إعلان الصفحة الرسمية لها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة شقيقتها.

وقالت بشرى «البقاء لله ولا إله إلا الله ربنا يصبركم يا رب»، أما مي كساب فقالت «ربنا يرحمها ويصبر قلوبكم على فراقها»، وقال إدوارد «البقية في حياتك حبيبتي».

وواستها الإعلامية بوسي شلبي قائلة «حبيبتي يا فيفي شدي حيلك»، أما عبير صبري علقت «البقاء لله حبيبتي ربنا يرحمها ويغفر لها»، وعلقت نجلاء بدر «لا إله إلا الله البقاء لله وربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان».

وفاة شقيقة فيفي عبده

أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة فيفي عبده بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» منذ قليل وفاة شقيقتها الحاجة هدى.

وكتبت الصفحة «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده، شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

ولم تقتصر التعليقات على الوسط الفني فقط، ولكن انهالت تعليقات الجمهور بالدعاء لها بالرحمة ولفيفي بالصبر والسلوان، حيث إنه من المعروف أن فيفي عبده مرتبطة بطريقة كبيرة بشقيقتها الراحلة.

وفاة شقيقة فيفي عبده الكبرى

وفي أواخر عام 2019 فقدت الفنانة فيفي عبده شقيقتها الكبرى، حيث أعلنت ذلك عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت قائلة : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أختي في ذمة الله.. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة».