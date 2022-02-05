فيفي عبده: أنا أول واحدة في مصر لبست البنطلون الإسترتش «فيديو»

كشفت الفنانة فيفي عبده، أنها أول من ارتدت البنطلون الإسترتش الضيق في مصر خلال مشاركتها في فيلم الستات مع الفنان الراحل محمود ياسين، ومنذ ذلك الحين أصبح موضة.

وأضافت فيفي عبده خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: أنا اللي يعمل لي لايك أعمل له لايك، واللي مش هيعمل لي لايك مش هعمل له لايك، مردفة أن شراء الملابس من أكثر الأشياء التي تنفق فيها أموالها.

وأوضحت فيفي عبده، أنه ليس من المعقول عدم الرد على كلمة صباح الخير، متابعة: «زي ما بصبح عليك تمسي عليّ، زي مثلا أنا بحبك وأنت مش حاسس بالحب دا، هل ينفع؟».

بنسى الدنيا مع أحفادي.. وبموت في كلمة تيتا

وقالت الفنانة فيفي عبده، إنها ظلت لمدة عامين في المنزل بسبب خوفها من جائحة كورونا، ومنعت أبناءها وأحفادها من الخروج، لكن إحدى حفيداتها عندما ذهبت إلى المدرسة نقلت فيروس كورونا إلى الأسرة بالكامل.

وأفادت فيفي عبده بأن الجرعة الثالثة من اللقاح أنقذتها من عدوى كورونا، واستطاعت رعاية شؤون الأسرة عقب الإصابة الجماعية التي تعرضت لها.

وتابعت فيفي عبده: بحب أحفادي أوي وبموت في كلمة تيتا، وبتمنى من ربنا يعطيني شوية صحة عشان استمتع ببراءة وحب أحفادي، لأن طفولتي كانت كلها شغل وملحقتش أستمتع بيها، رغم إني عندي أولاد بس أعز من الولد ولد الولد وبنسى الدنيا معاهم.

المعجبين بيحبوا منى 5 مواه وقشطات عسلات

وأكدت الفنانة فيفي عبده، إنها تدير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، ويحرص المتابعون على الاطمئنان عليها كل صباح.

وأضافت «صفحاتي على السوشيال ميديا كانت مضلمة لما كنت تعبانة.. والمعجبين بيحبوا منى 5 مواه وقشطات عسلات، ولما يصحوا بيحبوا يشوفوا فيفي عملت إيه النهارده».

وكشفت فيفي عبده، أنها تقلق من فيروس كورونا مع أنها لم تأخذ الموضوع على محمل الجد في بداية اكتشاف الوباء، مضيفة: «كنت أقول بلا كورونا بلا مكرونة لغاية لما أخدنا الموضوع بالمظبوط».