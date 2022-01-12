فيفي عبده تؤجل إيفنت التسعيرة.. «1100 درهم غداء وصور»

أعلنت الفنانة فيفي عبده، منذ قليل، تأجيل الإيفنت الذي كان من المقرر أن تلتقي فيه جمهورها، وتلتقط معه الصور بمقابل مادي في مدينة أبو ظبي أواخر الشهر الجاري.

فيفي عبده تعلن تأجيل إيفنت التسعيرة

وكتبت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام: «أعلنت امبارح عن إيفنت ليا الشهر ده في أبو ظبي بعتذر منكم أنا هأجل الإيفنت ده لظروف انشغالي في مصر، ومتحمسة جدا أقابل كل السيدات اللي كنت هشوفهم في أبو ظبي، ونتغدى ونتصور مع بعض، وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريبا».

تسعيرة لقاء فيفي عبده

يذكر أن فيفي، أعلنت عن إيفنت عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، كان من المقرر إقامته يوم الجمعة والسبت والأحد الموافقين 21 و 22 و 23 يناير في مدينة أبو ظبي؛ للقاء جمهورها بمقابل مادي، مشيرة إلى أن فئة البلاتينيوم تصوير وغداء مع فيفي مقابل 1100 درهم إماراتي.

وأوضحت أن الفئة الذهبية تشمل جلسة مع فيفي لمدة ساعة ونصف، ولقاء وتحية وفرصة تصوير بـ 750 درهما.