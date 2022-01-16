فيفي عبده تشجع الفتيات على تجميد البويضات: العمر بيعدي بينا

وجهت الفنانة فيفي عبده، رسالة إلى السيدات مشجعة إياهن على تجميد البويضات، مشيرة إلى أنها فرصة لا تقدر بثمن للإنجاب مرة أخرى.

وقالت «فيفي» في منشور لها عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل».

إيفنت في أبو ظبي

ومنذ أيام أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل حول إعلانها عن إيفنت عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، كان من المقرر إقامته يوم الجمعة والسبت والأحد الموافقين 21 و22 و23 يناير في مدينة أبو ظبي؛ للقاء جمهورها بمقابل مادي، مشيرة إلى أن فئة البلاتينيوم تصوير وغداء مع فيفي مقابل 1100 درهم إماراتي.

وأوضحت أن الفئة الذهبية تشمل جلسة مع فيفي لمدة ساعة ونصف، ولقاء وتحية وفرصة تصوير بـ 750 درهما.

إلا أنها أعلنت الفنانة فيفي عبده، بعد ذلك تأجيل الإيفنت الذي كان من المقرر أن تلتقي فيه جمهورها، وتلتقط معه الصور بمقابل مادي في مدينة أبو ظبي أواخر الشهر الجاري.

وكتبت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام: «أعلنت امبارح عن إيفنت ليا الشهر ده في أبو ظبي بعتذر منكم أنا هأجل الإيفنت ده لظروف انشغالي في مصر، ومتحمسة جدا أقابل كل السيدات اللي كنت هشوفهم في أبو ظبي، ونتغدى ونتصور مع بعض، وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريبا».