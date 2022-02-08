4 وفيات وإصابة كورونا.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث الحزينة فقد شهد 3 حالات وفاة في يوم واحد.

ونستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث خلال الساعات الماضية.

وفاة شقيق عمر خيرت

توفي صباح أمس الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت، ووالد مغنية الأوبرا أمينة خيرت، المهندس أبو بكر خيرت، حيث أعلنت ابنته زينب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدها قائلة: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي المهندس أبو بكر خيرت علي خيرت، وصلاة الجنازة الثلاثاء 8 فبراير بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة نسألكم الفاتحة والدعاء».

وتم تأجيل ، حفلي الموسيقار عمر خيرت والذي كان من المقرر إقامتهما يومي الخميس والجمعة 10 و11 فبراير الجاري.

وفاة جرير منصور

كما رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان جرير منصور، حيث أعلن وفاتة المطرب هيثم سعيد قائلا «توفي إلى رحمة الله الفنان-مهندس جرير منصور واللي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جداً على المستوى الشخصي. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

والفنان جرير منصور بجانب حبه للتمثيل وتميزه في أدوار رجل المافيا إلا أنه ينتمي لأسرة رياضية وكان بطلًا لمصر وإفريقيا في السباحة وحاصلًا على الحزام الأسود في الجودو، كما احترف رياضة الملاكمة في أمريكا لمدة عامين.

وفاة شقيقة فيفي عبده

وأعلنت الفنانة فيفي عبده بالأمس وفاة شقيقتها الحاجة هدى، وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور انستجرام وكتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده، شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وفاة المخرج أحمد يحيى

كما توفي المخرج أحمد يحيى صباح أمس، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد تعرضة لأزمة صحية.

وأعلن ذلك شقيقه معتز يحيى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

إصابة والدة هنا الزاهد بفيروس كورونا

وأصيبت والدة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث كتبت هنا، عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»: «ربنا يخليكي لينا يا أحلى أم، إيجابي كورونا أرجوكوا تدعولها».