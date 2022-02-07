جرير منصور من الرياضة إلى الفن.. بطل مصر وإفريقيا والأهلي

نعى عدد من الفنانين خلال الساعات الماضية رحيل الفنان جرير منصور، بعد معاناة مع المرض، ومنهم الفنان تامر عبدالمنعم، والفنان هيثم سعيد، وعبرا عن حزنهما الشديد لرحيله.

وكتب «عبدالمنعم» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا إله إلا الله، سلام يا صاحبي، جرير منصور في ذمة الله».

ونرصد خلال السطور التالية أهم المعلومات عن الفنان الراحل جرير منصور.

جرير منصور والرياضة

الفنان جرير منصور من أسرة رياضية وكان بطلًا لمصر وإفريقيا في السباحة وحاصلًا على الحزام الأسود في الجودو كما احترف رياضة الملاكمة في أمريكا لمدة عامين.

حبه للفن التشكيلي

وبجانب الرياضة كان «منصور» يهوي الرسم وأقام عددًا من المعارض في الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، كما دخل مجال التمثيل وبرع في دور رجل المافيا وكان يمتلك شركة إنتاج سينمائي.

أعمال جرير منصور

يذكر أن آخر أعمال جرير منصور هو مشاركته بدور «والد ورد» في مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، بطولة الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

وأعلن شقيق الفنان الراحل تدهور حالته الصحية منذ أيام مطالبًا جمهوره بالدعاء له، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جرير منصور.. هو الأخ والحبيب والصديق.. أخي حبيبي.. في حالة حرجة ادعوا له بالنجاة والشفاء».

وكتب أشرف جرير، شقيق الفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أخي الكبير وحبيبي وصديقي مهندس جرير منصور في ذمة الله بطل مصر وإفريقيا وكابتن النادي الأهلي في السباحة إنا لله وإنا إليه راجعون سلام يا حبيبي الغالي».