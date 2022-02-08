أعلن الفنان تامر عبد المنعم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد ومكان جنازة الفنان الراحل جرير منصور.

وكتب تامر «لا إله الا الله سلام يا صاحبي، جرير منصور في ذمة الله، الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السلام اللي بعد المحافظة في شارع الهرم».

وفاة الفنان جرير منصور

وأعلن منذ قليل أشرف جرير، شقيق الفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أخي الكبير وحبيبي وصديقي مهندس جرير منصور في ذمة الله بطل مصر وإفريقيا وكابتن النادي الأهلي في السباحة إنا لله وإنا إليه راجعون سلام يا حبيبي الغالي».

وكان شقيق الفنان الراحل أعلن منذ أيام، تدهور حالته الصحية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جرير منصور.. هو الأخ والحبيب والصديق.. أخي حبيبي.. في حالة حرجة ادعوا له بالنجاة والشفاء».