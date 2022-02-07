هيثم سعيد ينعى الفنان جرير منصور: كان راجل جميل جداً على المستوى الشخصي

توفى قبل قليل الفنان القدير جرير منصور بعد معاناة مع المرض، حسبما أعلن المطرب هيثم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفاة الفنان جرير منصور

ونشر هيثم سعيد صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلًا: «توفى إلى رحمه الله الفنان-مهندس/ جرير منصور واللي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفره.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جداً عالمستوى الشخصي. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفره».

وكان ياسر منصور، شقيق الفنان الراحل كشف عن تدهور حالته الصحية منذ أيام مطالبًا جمهوره بالدعاء له، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جرير منصور.. هو الأخ والحبيب والصديق.. أخي حبيبي.. في حالة حرجة أدعوا له بالنجاة والشفاء».

آخر أعمال جرير منصور

يذكر أن آخر أعمال جرير منصور هو مشاركته بدور «والد ورد» في مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، بطولة الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.