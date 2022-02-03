مقتل أبي إبراهيم القرشي زعيم «داعش»

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، مقتل أبي إبراهيم الهاشمي القرشي زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، إثر عملية عسكرية استهدفت موقعا له في مدينة إدلب الواقعة شمال سوريا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان قبل قليل نقلا عن بايدن: «بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، لجعل العالم مكان أكثر أمانا».

لا ضحايا أمريكيين

وأضاف الرئيس الأمريكي أنّه «بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبوإبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة».

وأكد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية التي وقعت بين إدلب وعفرين.