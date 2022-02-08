شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، أسيرا محررا يدعى « مجد عدنان إبراهيم نغنغية» من مخيم جنين أثناء تواجده داخل أراضي الـ48 ، وأوضح مدير «نادي الأسير» في جنين منتصر سمور، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الأسير، أثناء تواجده في «كفر كنا» داخل أراضي الـ48.

من جانبها، قالت وكالة الانباء الفلسطينة الرسمية «وفا»، إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية- المؤلف من 141 عضوا- عين حسين الشيخ «61 عاما» في اللجنة التنفيذية للمنظمة، والشيخ أحد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

«الشيخ» يحل بديلا عن أمين عام اللجنة الراحل الدكتور صائب عريقات

وحل الشيخ بدلا عن أمين عام اللجنة، الراحل الدكتور صائب عريقات، كما حل الدكتور محمد مصطفى بدلا عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها، فيما اختار المجلس المركزي، في أول اجتماع منذ ما يقرب من 4 سنوات، روحي فتوح «73 عاما»، وهو مساعد آخر لـ عباس، لرئاسة المجلس الوطني.

انتخاب الدكتور رمزي خوري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي

وحل فريد سروع «رمزي رباح» بدلا عن تيسير خالد الذي قدم استقالته، فيما تم انتخاب الدكتور رمزي خوري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي، وبالتالي أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية.

ونشرت وكالة «وفا» الفلسطينية، أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية بكاملها وجاءت كالآتي:

- الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية

- عزام الأحمد

- زياد أبو عمرو

- أحمد مجدلاني

- واصل أبو يوسف

- أحمد بيوض التميمي

- علي أبو زهري

- فيصل عرنكي

- بسام الصالحي

- صالح رأفت

- عدنان الحسيني

- أحمد أبو هولي

- حسين الشيخ

- رمزي رباح

- محمد مصطفى

- رمزي خوري

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، انه ويُنظر إلى الشيخ وفتوح على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية على أنهما خليفتان محتملان للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكانت حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، رفضتا في وقت سابق، الدعوة لحضور جلسة المجلس التي بدأت، أمس الاول الأحد.