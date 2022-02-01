الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 26 فلسطينيا من قلقيلية وبيت لحم ورام الله والبيرة والخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مدينة قلقيلية، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في المدينة، واعتقلت 8 من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وسلمت 4 آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت 14 مواطنا من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

الاحتلال وضع حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة سعير شمال شرق الخليل وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بني نعيم، تعود ملكيتها لعائلة الحجوج، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.