صحيفة عبرية تكشف خرقا أمنيا فى سجون إسرائيل.. خرائط على الإنترنت

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، العبرية ،فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بوجود خلل أمنى جديد، فى السجون الإسرائيلية بعد أشهر من قضية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، سبتمبر الماضي .

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها، أنّ الخرائط الهندسية الخاصة ببعض السجون الإسرائيلية، وتحديدا سجون«(بئر السبع ونفحة وهشارون»، متاحة ومنشورة على شبكة الإنترنت للجميع، ومن ثم يسهل على الجميع من متصفحي الإنترنت مشاهدتها .

وأضافت الصحيفة، أن إتاحة الخرائط الهندسية يعد تقصيرا وخرقا أمنيا، خاصة وأن هذا الأمر يأتي بعد 4 أشهر على ما وصفته بفضيحة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع والتي تابعها العالم باهتمام شديد، نظرا لأن هذا السجن يعد فى التصنيف الإسرائيلي شديد الحراسة، ونوهت الصحيفة إلى وجود خرائط أخرى لمقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي معنونة ومحدثة .

بدورها وتعقيبا على ما نشر بوسائل إعلام محلية أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية، محو هذه الخرائط الهندسية الخاصة بالسجون من على شبكة الإنترنت بعد قضية هروب الأسرى من سجن جلبوع، وهو ما نفته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، وذكرت أنها أجرت بحثا تبين من خلاله استمرار نشر تلك الخرائط الهندسية، زاعمة أنها تتبع جهات مدنية وليست أمنية.

القناة العبرية 13 تكشف خللا أمنيا بعد واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين

فى سياق متصل، كانت القناة العبرية 13، كشفت في سبتمبر الماضي عن وجود خرائط أخرى لسجون الاحتلال الإسرائيلية، متاحة للجميع، رغم ما وصفته آنذاك بالفضيحة الاستخبارية والأمنية في سجن جلبوع الإسرائيلي، وأوضحت أن المخطط البنائي والخريطة الكاملة لسجن شيكما، متاح للجميع على شبكة الإنترنت.

למרות המחדל בכלא גלבוע: עדיין ניתן למצוא באינטרנט את תוכניות הבנייה, האינסטלציה וקווי הביוב של כלא שקמה שבאשקלון@bokeralmog pic.twitter.com/URXALWKpH4 — חדשות 13 (@newsisrael13) September 11, 2021

هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

يذكر أنه فى سبتمبر من العام الماضي، أعلنت إسرائيل عن هروب 6 من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، وكشفت وسائل الإعلام عن طريقة هروبهم، حيث أنهم عثروا على خرائط تفصيلية للسجن بشبكة الإنترنت، استخدموها وهربوا عبر نفق حفروه من داخل السجن، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية وصفتها وسائل الإعلام وقتها بالأسطورية، وبعد 14 يوم على عملية الهروب تمكن الجيش والشرطة الإسرائيليين من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم.