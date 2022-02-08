متى يتم تطعيم الأطفال أقل من 12 عاما بلقاح كورونا؟ اللجنة العلمية تجيب

كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم حاليا دراسة مأمونية اللقاح للأطفال أقل من 12عاما، ضمن حرص اللجنة على تطعيم كافة الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا أو متحوراته خلال الفترة الحالية.

دراسة مأمونية لقاح كورونا على الأطفال

وأضافت «العسال»، في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ هناك بعض الدول التي أجازت إتاحة اللقاح للأطفال أقل من 12عامًا، ولكن تقوم اللجنة العلمية بدارسة مأمونية اللقاح ومدى فاعليته وأثاره الجانبية على الأطفال وعند التأكد من فعاليته وسلامته سيتم الموافقة على تطعيم تلك الفئة باللقاح للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وفرة اللقاحات لا يعنى تطعيم جميع الفئات

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الموافقة على تطعيم الأطفال لا يتعلق بقلة اللقاحات حيث هناك وفرة في جميع أنواع اللقاحات التي وفرتها الدولة للمواطنين وجميع اللقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن الأمر يتوقف على مأمونية اللقاح وفعاليته عند إجازته لفئة جديدة ويجب دراسة كافة الأبعاد وعندها يتم الموافقة.

آخر مستجدات الوضع الوبائي بمصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن أخر الإحصائيات التي تم تسجيلها بشأن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وفقا لأحدث التقارير التي تم نشرها مؤخرا حيث شهدت ثبات في معدل الإصابات والوفيات مقارنة بالأيام السابقة.

ثبات معدل الإصابات والوفيات بسبب كورونا

وكشفت وزارة الصحة، وفقا لعملية الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجرى بشأن تسجيل معدل الإصابات والوفيات التي يتم رصدها بمحافظات مصر، عن تسجيل 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وأشارت الصحة إلى خروج 2147 متعافيًا من المستشفيات، بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 374479 شخصًا.