«تاج الدين»: غياب عدالة توزيع اللقاحات سبب ظهور تحورات جديدة لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الوقائية والصحية، إن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا أمر وراد في ظل بقاء الفيروس وعدم التوصل لماهية نشأته أو السيطرة على الوباء نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

عدم الحصول على التطعيم يتسبب في ظهور متحورات جديدة

وأضاف تاج الدين لــ«الوطن»، أن ظهور متحورات جديدة ينتج عن عدم توفير اللقاحات بصورة عادلة للشعوب، وعدم التزام العديد من الأشخاص بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل من فرص العدوى، وعند الوصول لمناعة القطيع ستكون احتمالية ظهور متحورات جديدة أمر نادر.

اختلاف طبيعة متحورات كورونا الجديدة

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن ظهور المتحورات جديدة لا يشترط أن تكون سائدة على غرار «متحور أوميكرون- متحور دلتا»، وهناك متحورات تظهر على الفيروس ولا تكون بنفس سرعة المتحورات الحالية، مشددا على أهمية الحصول على اللقاح والالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل من فرص العدوى.

أوميكرون سبب ارتفاع عدد الإصابات

وعن ارتفاع معدل الإصابات خلال الأيام الحالية، أوضح تاج الدين، أن ارتفاع معدل الإصابات سببه الانتشار السريع لمتحور أوميكرون الذي يسبب العدوى بصورة جماعية، ما انعكس على ارتفاع أعداد الوفيات.

أهمية الحصول على اللقاح

وشدد مستشار الرئيس على أهمية الحصول على اللقاح حيث مازالت اللقاحات مؤثرة وتقلل من فرص العدوى بفيروس كورونا وتقلل من مضاعفات الخطورة الناتجة عن الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والصحية التي تقلل من فرص العدوى والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين بالماء والصابون- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».