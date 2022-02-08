«الصحة»: لدينا فائض من لقاحات كورونا يصل إلى 75 مليون جرعة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدد الجرعات المستهلكة من لقاح كورونا في مصر، وقال إن عدد الجرعات المستهلكة من لقاح كورونا في مصر وصل إلى 66 مليونا و169 ألفا و581 جرعة، ووصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى 38 مليونا و113 ألفا و628 مواطنا، وعدد الحاصلين على الجرعة الثانية 27 مليونا و398 ألفا و696 مواطنا، والجرعة الثالثة 657 ألفًا و257 مواطنًا.

الصحة تؤكد وجود فائض من لقاحات كورونا في مصر

وأكد عبدالغفار أنّ مصر تمتلك فائضا من اللقاحات وصل إلى أكثر من 75 مليون جرعة، مشيرًا إلى أنّ مصر استقبلت شحنة من لقاحات كورونا مطلع هذا الأسبوع، ومن المقرر استقبال أخرى خلال أيام، مطمئنًا المواطنين من توافر جميع لقاحات كورونا، سواء للمواطنين المسافرين وغير المسافرين.

وأضاف أنّ مصر تسعى إلى تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري، كاشفًا عن أن هناك توسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وتوزيع لقاحات في القوافل الطبية لتطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

تطعيم 43% من المستهدف من اللقاحات

وتابع بأنّهم طعّموا 43% من المواطنين وأنهم يسعون إلى التوسع بسبب تحورات فيروس كورونا، التي تظهر من فترة إلى أخرى، أنّ اللقاحات تعطي مناعة بنسبة معينة وتعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، مشيرا إلى أنّ جزءًا كبيرا من مصابي متحور «أوميكرون» في مصر حاصلين على اللقاح والأعراض بسيطة.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.