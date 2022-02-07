كورونا في مصر.. استمرار ارتفاع الإصابات واستقبال شحنات جديدة من اللقاح

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، موضحة أن هناك ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، ومتوقع الاستمرار لمدة 3 أسابيع، وطالبت الوزارة في تقرير رسمي لها من المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة.

تطعيم 70% من المواطنين نهاية العام الجاري

ونوهت الوزارة بضرورة حصول المواطنين على حجز لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء على تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

كيفية الحصول على لقاح كورونا

وأضافت الوزارة في تقريرها، كل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم تسجل الوزارة ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أوغريبة، وكل ما سجل هو ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة، وإحساس بالتعب والإرهاق، وكل هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر، ولا تحتاج إلى طبيب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على استعداد الوزارة لاستقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال الفترة الحالية، مطمئنة المواطنين من توافر اللقاحات للمواطنين المسافرين وغير المسافرين، موضحة أن لقاحات كورونا لعبت دور مهم فى تخفيض معدلات الوفيات، وجعل الأعراض بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأشارت وزارة الصحة والسكا إلى ضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا ومتحوراته والإطلاع على مستجدات الفيروس من المصادر الرسمية له، موضحة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ اللازم للوقاية من الفيروس.