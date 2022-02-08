وزير التموين: تخفيضات معارض «أهلا رمضان» تتراوح بين 25% و 30%
كتب:
الوطن
10:19 ص | الثلاثاء 08 فبراير 2022
جانب من الاجتماع
أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ معارض «أهلا رمضان»، هذا العام ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 25% و 30 % على كافة السلع، وأشار وزير التموين إلى أنّ 1350 مجمعا استهلاكيا إضافة إلى منافذ «جمعيتي»، سوف تشارك في المعارض بنفس التخفيضات السابقة، لافتًا إلى أنّ السلاسل التجارية ستشارك أيضًا بتخفيضات تصل إلى 30%.
السلاسل التجارية تشارك بتخفيضات 30%
ووفقا لبيان صحفي، أوضح «مصيلحي»، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات الغذائية ومصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية، أنّ الوزارة تنسق مع المحافظين لاختيار أماكن المعارض لتلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة الهامة التي ينتظرها المصريون كل عام.
وأشار إلى أنّ مراكز «حياة كريمة»، سيكون لها نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، فيما أكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ تلك المعارض تساهم في توفير احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضا.
وأضاف أنّ الوزارة ستعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث خلال الأعوام السابقة، فضلا عن تجهيز الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30 %.