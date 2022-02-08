وزير التموين: تخفيضات معارض «أهلا رمضان» تتراوح بين 25% ‏و 30%

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنّ معارض «أهلا رمضان»، هذا العام ستشهد تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% و 30 % على كافة السلع، وأشار وزير التموين إلى أنّ 1350 مجمعا ‏استهلاكيا إضافة إلى منافذ «جمعيتي»، سوف تشارك في المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، لافتًا إلى أنّ السلاسل التجارية ستشارك أيضًا بتخفيضات ‏تصل إلى 30%.

السلاسل التجارية تشارك بتخفيضات ‏30%

ووفقا لبيان صحفي، أوضح «مصيلحي»، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية ومصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية، أنّ الوزارة تنسق مع المحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض لتلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة الهامة التي ينتظرها ‏المصريون كل عام.

وأشار إلى أنّ مراكز «حياة كريمة»، سيكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، فيما أكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، أنّ تلك المعارض تساهم في توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ ‏المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضا.

وأضاف أنّ الوزارة ‏ستعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث خلال الأعوام ‏السابقة، فضلا عن تجهيز الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلى 30 %. ‏