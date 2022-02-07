التموين: لم نجبر أي محل على الانضمام للأوكازيون.. وعقوبات ضد المخالفين

أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لم تفرض على أي محل الاشتراك في الأوكازيون الشتوي أو نسبة التخفيض؛ لأنّ المحل هو الجهة التي تحدد التخفيض ومشاركته في الأوكازيون عن طريق التصريح الذي يُستخرج دون أي مصروفات إدارية، مشيرا إلى أن التلاعب في أسعار الأوكازيون قضية غش تجاري، ويحال المخالف إلى المحكمة الاقتصادية.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم الذي يعرض على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «التخفيضات قد تشمل المحل بالكامل أو نصفه أو نسب أخرى، لكن وزارة التموين تكثف الحملات في هذه الفترة على مستوى الجمهورية لضبط الأوكازيون لمنع عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع دون تسعيرة أو أن يكون الأوكازيون وهمي ويعلن أسعارًا غير حقيقية، كما تعمل الوزارة على مراقبة إصدار الفواتير في المحل منعا للتلاعب».

حملات على المحلات لمراجعة الأسعار

وتابع: «نمر على المحلات ونتأكد من التخفيضات عن طريق الفواتير المقدمة لنا أثناء التصريح قبل الأوكازيون بشهر، والفواتير الموجودة في أثناء الأوكازيون؛ لمراجعة السعر قبل وبعد الخصم».

وأكد ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية على أرض الواقع، والسلع المعروضة مطابقة للمواصفات المصرية، ولا يجوز عرض سلع معيبة في أثناء فترة الأوكازيون.

التواصل مع الجهات المعنية عند اكتشاف مخالفات

وتابع: «من حق المواطن أن يرى السعر المتداول على القطعة، وفي حالة أي شكوى يتصل بالخط الساخن 16280 بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التموين أو 19588 للتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين».