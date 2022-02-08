روسيا: نأمل في بدء إنتاج لقاح سبوتنيك بمصر خلال فصل الربيع

قال السفير الروسى لدى مصر جيورجي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، في مقابلة تليفزيونية مع وكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، إنّ موسكو تأمل في أن تبدأ مصر في إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، في فصل الربيع من العام الجاري.

الاكتفاء الذاتي ثم تسليم إفريقيا

وأكّد بوريسينكو، الانتهاء من نقل التكنولوجيا وأنّ شركات الأدوية المصرية تنتج دفعات من لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا بشكل تجريبي، مشيرًا إلى أنّه سيتم فحصها فيما بعد في مركز أبحاث الأوبئة «غاماليه»، وهو ما نأمل أن يتحقق حيث سيتم بعدها الإنتاج المنتظم في فصل الربيع.

وأضاف بوريسينكو، في مقابلته التليفزيونية مع وكالة سبوتنك، أنّ شركة «مينافارم» ستُلبي احتياجات السوق المحلية أولا، وبعد الاكتفاء يمكن الترتيب لعمليات التسليم لدول إفريقية أخرى تنتظر لقاح روسيا.

يشار إلى أن مفاوضات توطين إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا سبوتنيك V في مصر، انتهت في أبريل من العام الماضي، وتم الاتفاق والتوقيع بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وإحدى أكبر شركات الأدوية المصرية مينافارم، ويتضمن الاتفاق على إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح في مصر سنويا.

أول جرعات لقاح سبوتنيك الروسي

يشار إلى أنَّ مصر أعلنت تسلمها أول دفعة من لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا في منتصف العام الماضي، وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وصول 210 آلاف جرعة من اللقاح الروسي إلى مطار القاهرة الدولي، وكانت هذه الدفعة من اللقاح وفق العقود الموقعة بين البلدين، وتوالت بعدها الدفعات على فترات متلاحقة.