محطات بحياة شادية.. تزوجت 4 مرات وشاركت زوجها وطليقها في «عفريت مراتي»

في مثل هذا اليوم 8 فبراير، وُلدت صاحبة الصوت الرقيق أشهر نجمات السينما المصرية، التي لُقبت بـ «دلوعة الشاشة العربية»، فاطمة أحمد شاكر، التي أطلق عليها حلمي رفلة اسم «شادية».

شادية صاحبة الـ 120 عملًا فنيًا

دخلت الفنانة شادية، مجال التمثيل عن طريق الصدفة بعدما قرأ والدها إعلانًا يبحث عن وجوه جديدة، وبالفعل تحمس لها المخرج أحمد بدرخان، ومن ثم استطاعت الفنانة الراحلة أن تقدم مشوارًا فنيًا حافلًا بالنجاح، إذ قدمت نحو 120 عملاً فنيًا متنوعًا بين السينما والتليفزيون والمسرح.

أما عن حياتها الشخصية، فعرف قلب شادية، الحب في سن صغيرة، إذ تزوجت 4 مرات، منها اثنان من نجوم الشاشة عماد حمدي، وصلاح ذو الفقار.

زواج شادية من عماد حمدي

كما تزوجت الفنانة شادية من نجم الشاشة عماد حمدي، الذي كان يكبرها بعدة سنوات، ولكن لم يقدر لزيجتهما الاستمرار بسبب نشوب الخلافات بينهما.

شاركت الفنانة شادية، مع عماد حمدي، عددًا من الأعمال الناجحة التي تركت أثرًا في قلوب الجماهير، مثل: «لا تذكريني»، و«ليلة من عمري»، و«شاطئ الذكريات»، و«سماعة التليفون»، وغيرهم من الأعمال السينمائية، وقدمت من خلال أفلامها عددًا من أغنياتها الشهيرة التي ما زالت يتذكرها الجمهور حتى الآن، مثل: «سيدي الحبايب يا ضنايا إنت»، و«شبك حبيبي شبك وشبك روحي»، و«خطابي كتير وقالولي تستاهلي الدهب واللولي»، وغيرهم من الأغنيات المبهجة.

زواج شادية من صلاح ذو الفقار

وبعد انفصالها من عماد حمدي، تزوجت شادية من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وعاشا هذا الثنائي قصة حب كبيرة يشهد لها الوسط الفني، واستطاعت الفنانة الراحلة أن تقدم عددًا من الأعمال السينمائية الشهيرة مع زوجها صلاح ذو الفقار، مثل: «مراتي مدير عام»، و«كرامة زوجتي»، و«أغلى من حياتي»، وغيرهم من الأفلام.

وجمعت الفنانة شادية بين طليقها عماد حمدي، وزوجها صلاح ذو الفقار، من خلال أحداث فيلم «عفريت مراتي»، الذي تم عرضه في عام 1968، إخراج فطين عبد الوهاب، وتأليف لوسيان لامبير.