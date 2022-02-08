الأرصاد تحذر من انخفاض مفاجئ في الحرارة لمدة 48 ساعة: منخفض جوي جديد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، إذ تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة إلى 22 درجة مئوية، بارتفاع درجتين عن الأمس، ويكون الطقس نهارا مائل للدفء على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

نهاية فترة الاستقرار بالأحوال الجوية

أضافت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن اليوم الثلاثاء، نهاية فترة الاستقرار بالأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد منذ أيام، لافتة إلى أنه بداية من الغد سنشعر بتأثير الكتل الهوائية، التي تؤثر على مصر، موضحة أنها كتل شمالية غربية، قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي على سطح الأرض وبطبقات الجو العليا، حيث من المقرر أن نشهد بعض التغيرات الجوية بحالة الطقس.

انخفاض درجات الحرارة العظمى غدا

حذرت منار غانم، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا، وبعد غد الخميس، مقارنة باليوم، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى يوم غد الأربعاء، نحو 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويوم الخميس 16 درجة مئوية، بانخفاض حوالي 5 درجات عن اليوم، بالإضافة إلى نشاط الرياح على جميع مناطق الجمهورية، ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة وبرودة الطقس، لافتة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج الذي يصل لـ5 أمتار يومي الأربعاء والخميس.

فرص سقوط أمطار

كشفت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار نهاية الأسبوع الجاري، لكنها ستكون من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وبعض المناطق بمحافظات الوجه البحري، لافتة إلى أن الأمطار قد تمتد إلى القاهرة غدا، لكنها ستكون خفيفة جدا، وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية للمواطنين، مؤكدة أنه بداية من يوم الجمعة، ستعود حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مرة أخرى.