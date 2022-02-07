تحذير عاجل من «الأرصاد» للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة الشتاء مستمر

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين وطالبتهم بألا ينخدعوا بارتفاع درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، مشيرة إلى أنّ فصل الشتاء لا يزال طويلا ولم ينتهِ بعد.

وقالت إن درجات الحرارة سجلت على القاهرة، اليوم، 20 درجة مئوية، وستكون غدا 22 درجة مئوية، في حين أنّها تصل على محافظات جنوب الصعيد إلى 25 درجة مئوية.

وأضافت «غانم»، لـ«الوطن»، أنّنا يجب ألا ننخدع في درجات الحرارة هذه الأيام، لأن فصل الصيف لن يبدأ قبل شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أنّنا لا نزال في منتصف شهور الشتاء، وأنّ هناك تغيرات جوية قادمة، وستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة مجددا، وتساقط أمطار ورياحا، وغيرها من الظواهر في هذا الفصل، قبل أن ندخل فصل الربيع.

وأشارت إلى أنَّ ارتفاع درجات الحرارة حاليًا طفيف ومؤقت، وبداية من الأربعاء المقبل، ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من 16-17 درجة، خلال ساعات النهار، على أنْ تُصبح شديدة البرودة، خلال ساعات الليل، لهذا يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية، وعدم التخفيف في الملابس عند الخروج من المنزل خاصة في ساعات الليل.

وأكّدت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك عددًا من المحافظات في جنوب البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، بسبب كتلة هوائية قادمة من الصحراء الغربية، حيث سجلت محافظات جنوب الصعيد ما بين 25-26 درجة مئوية، في حين أنّ محافظات شمال الصعيد سجّلت ما بين 20-21 درجة مئوية، في أنّ السواحل الشمالية ستُسجّل بين 21-22 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنّ هذا يرجع إلى أنّ الكتل الهوائية التي تتأثر بها مصر حاليًا تكون نسب الرطوبة بها منخفضة، وهذا ما يزيد من الإحساس بوجود اختلاف في درجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار.

درجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 19 09

السلوم 18 09

سيوة 17 10

بورسعيد 20 10

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 21 14

طابا 16 11

كاترين 07 01

الطور 17 08

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 11

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 24 08

الأقصر 24 09

أسوان 25 09

إدفو 24 08

أبو سمبل 24 08

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 13

رأس حدربة 22 13

درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمدن العربية

مكة 26 16

المدينة 21 12

الرياض 20 09

المنامة 21 16

أبو ظبي 26 19

الدوحة 26 17

الكويت 21 09

دمشق 15 03

بيروت 17 15

عمان 09 07

القدس 10 07

غزة 15 12

بغداد 17 05

مسقط 27 20

صنعاء 23 09

الخرطوم 26 11

طرابلس 20 10

تونس 20 10

الجزائر 16 09

الرباط 20 09