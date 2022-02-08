الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة اليوم.. وعودة جديدة للبرد والأمطار غدا

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للدفء على محافظات شمال البلاد، في حين أنَّه سيكون دافئا على محافظات جنوب البلاد حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على عدد من مدن الجمهورية 25-26 درجة مئوية.

الحرارة اليوم في القاهرة تسجل 22 درجة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ درجة الحرارة اليوم في محافظات القاهرة الكبرى تسجل العظمى 22 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 23 نهارًا، و21 درجة على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ هذا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة مؤقت على مدار اليوم فقط، مبينًا أنَّ درجات الحرارة ستعود للانخفاض مع بداية ساعات الليل ليسود طقس شديد البرودة، مؤكّدة أنَّه لا يجب الانخداع بالارتفاع المؤقت في معدلات الحرارة، محذرة من تخفيف الملابس، مع ارتداء الملابس الثقيلة خاصة عند مغادرة المنزل ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 22- 11

الإسكندرية 21- 11

وادي النطرون 22- 10

طنطا 21- 11

شبين الكوم 22 - 11

دمنهور 22- 11

بلطيم 16- 10

مطروح 22- 11

السلوم 20- 10

سيوة 22- 09

بورسعيد 22- 09

دمياط 21- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 22- 11

الإسماعيلية 23- 10

السويس 23- 10

العريش 22- 11

رفح 21- 11

رأس سدر 22- 10

نخل 21-03

نويبع 16- 13

طابا 21- 11

كاترين 18- 02

الطور 22-10

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 24- 14

مرسى علم 23- 12

الفيوم 22- 09

بني سويف 22-08

المنيا 22-06

أسيوط 23- 07

سوهاج 23 -07

قنا 25- 08

الأقصر 26- 08

أسوان 26-09

إدفو 25-08

أبو سمبل 25-09

الوادي الجديد 24- 07

شلاتين 26- 13

أبو رماد 25- 13

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14