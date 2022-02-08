«الصناعة» تجري اتصالات مكثفة للإفراج عن شحنة البرتقال المصري الموجه لروسيا

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جيورجي بوريسينكوـ السفير الروسي في القاهرة، لبحث آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، بإيقاف شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسي، مشيرة إلى أنّ الحكومة المصرية ممثلة في المكتب التجاري المصري بالعاصمة الروسية موسكو، والحجر الزراعي المصري، بدأتا اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة.

تصدير المنتجات المصرية بمواصفات عالمية

وأضافت جامع، أنّ الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية، خاصة وأنّ مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل لنحو مليوني طن سنويا، لافتة إلى أنّه يتم تصدير البرتقال المصري لأسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

وأوضحت الوزيرة، أنّ السوق الروسي أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالميا، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية لروسيا العام الماضي نحو 489 مليون دولار مقارنة بنحو 416 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 17.5%.

المنطقة الصناعية الروسية في مصر

وأشارت جامع، إلى أنّ المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا غير مسبوق بين القاهرة وموسكو، يرتكز على الزيادة المضطردة في معدلات التبادل التجاري سنويا، ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، إضافة إلى مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وقالت الوزيرة، إنّ وفد حكومي مصري سيجري زيارة إلى روسيا الشهر الحالي، للتحضير للمشاركة المصرية بمؤتمر سانبطرسبرج والذي سيعقد خلال شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أنّ مصر ستشارك بفعاليات المنتدى بجناح متميز يعكس إنجازات الدولة المصرية، وذلك باعتبارها ضيف شرف المنتدى.

وأضافت جامع، أنّ اللقاء تناول التحضير لعقد اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، بمشاركة وزيرا التجارة في البلدين.

من جانبه، أكد جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، أنّ روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، لافتا إلى أنّ الجانب الروسي يتطلع لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين، للمضي قدما في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وقال بوريسينكو، إنّ السفارة الروسية في القاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية، لافتا إلى أنّ السفارة نسّقت مع السلطات الروسية المعنية لإيلاء المزيد من الاهتمام بالمشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

شارك في اللقاء، إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونيكولاي إسلانوف، المستشار التجاري الروسي في القاهرة، إلى جانب المستشار تجاري هيثم عبدالغني، نائب مدير إدارة شؤون أوروبا بالتمثيل التجاري.