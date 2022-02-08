تصديري الكيماويات: لقاءات عمل مع مستوردين من إسبانيا والأردن والبرازيل

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه من المقرر تنظيم لقاءات عمل ثنائية فى السادس والعشرين من الشهر الجاري مع شركة oka Global trading البرازيلية لبحث فرص التعاقد على عدد من المنتجات لتوريدها إلى السوق البرازيلي والتركي، حيث أبدت الشركة رغبتها فى التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع البارافين والبولى ايثيلين والبولى بروبلين لتوريدها إلى السوق التركي، فضلا عن منتجا البلاستيك المنزلية لتوريدها للسوق البرازيلي.

ندوات تعريفية

ووفقا لبيان المجلس، تم مخاطبة الأعضاء المهتمين بالتصدير، مؤكدا أهمية إرسال الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة لعرضه على رئيسة الشركة التي سوف تلتقى الشركات المصرية الراغبة في التعاون.

ويعقد المجلس بالتعاون مع إدارة النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجاري عددا من الندوات التعريفية وورش العمل للتعريف بالنظام المعمم للمزايا وأهميته والفرص التصديرية المتاحة للصناعات الكيماوية بالسوق الأمريكي.

من جانبه، قال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس إنه من المقرر عقد مجموعة أخرى من الندوات التعريفية خاصة باتفاقية الميركسور وكيف يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها والفرص المتاحة من خلالها والقطاعات التصديرية الأكثر استهدافا في أسواق أمريكا اللاتينية.

تسهيلات للمصدرين

وأضاف «مجيد»، أن أولي الندوات التعريفية ستعقد منتصف الشهر الجاري عن النظام المعمم للمزايا الأمريكي لافتا إلى التواصل مع قطاع التصدير والشراكة الأوربية بالمركز لإضافة المجلس على المنصة الخاصة بالشراكة الأوربية، مشيرا إلى أنه جاري بحث إمكانية تقديم مجموعة من التسهيلات لأعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات المقدمة علي هذه المنصة.

وأضاف أنه يجرى حاليا التنسيق مع وحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر تطبيق «زووم»، مشيرا إلى تنفيذ أول لقاء مع عدد من المستوردين من دولة الأردن أعربوا عن رغبتهم في استيراد منتجات من مصر خاصة بأدوات المائدة من الصناعات الزجاجية إضافة إلي عبوات زجاجية.

وينظم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد غد الخميس بالتعاون مع المكتب التجاري في مدريد وإدارة نظم المعلومات بالتمثيل التجاري لقاءات عمل ثنائية بين أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لأدوات المائدة الزجاجية والأواني المصنعة من السيراميك و إحدى كبريات الشركات الاسبانية agenda clothing، التي أعربت عن رغبتها في استيراد أدوات المائدة من الزجاج والأواني المصنعة من السيراميك من مصر.