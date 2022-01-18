المجلس التصديري: كينيا في المركز 17ضمن أهم المستوردين للغذاء المصري

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنّ كينيا احتلت المركز 17 ضمن أهم الدول المستوردة للغذاء المصري خلال العام الماضي، وأكد المجلس في تقرير له، اليوم، على هامش فعاليات البعثة التجارية التي أطلقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، أنّ المنتجات المصرية تتمتع بمزايا عديدة في أسواق كينيا مقارنة بباقي المنافسين.

إعفاء جمركي كامل

وأشار إلى أنّ ​المنتج المصري يتمتع بإعفاء كامل في مقابل متوسط تعريفة جمركية من %20 – 65% تتحملها الدول المنافسة، موضحًا أن كينيا تأتي ضمن أكبر الدول الأفريقية غير العربية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بنسبة 21% بقيمة بلغت 80 مليون دولار.

وكشفت بيانات المجلس أنّ الصادرات الغذائية المصرية إلى كينيا حققت نسبة نمو 9% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بالمقارنة بكامل صادرات القطاع خلال العام 2020.

بعثات تجارية لدول أفريقيا

وتأتى أعمال بعثة المجلس إلى كينيا ضمن سلسلة الأنشطة التي تقوم بها مجموعة عمل أفريقيا بالمجلس والتي استهلت أنشطتها الترويجية والتسويقية، مطلع عام 2021 بعد دراسة الأسواق الأفريقية المستهدفة وقدرات القطاع الغذائي المصري، حيث تم تنظيم عدد 4 بعثات تجارية خلال عام 2021 إلى «السودان، جنوب السودان، أوغندا، تنزانيا»، ويتم استكمالها خلال عام 2022 ببعثة المجلس إلى كينيا، وذلك في إطار من الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة المصرية للمجلس والقطاع الغذائي لتيسير سبل التصدير ولاسيما التوجه إلى العمق الأفريقي.

وكان المجلس أعلن في وقت سابق، أنّ صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 4 مليارات دولار، خلال العام الماضي، وبنسبة نمو تجاوزت 18%، في الوقت الذي يسعى المصدرون في كافة القطاعات لزيادة الصادرات المصرية غير البترولية ضمن خطة الحكومة للوصول إلى مستهدفات صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.