مبيعات السيارات في السوق المصرية تتخطى حاجز 45 ألف مركبة خلال شهر

شهد سوق السيارات المصرية خلال شهر يناير الماضي، زيادة في حجم المبيعات، وصلت إلى 45683 مركبة صدرت لها وثائق تأمينية ورخص تسيير بوحدات المرور على مستوى الجمهورية.

وأعلن بيان المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات الذي أصدرته مؤسسة الأهرام، أنّ إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 بلغت960 مركبة و2967 مركبة موديل 2020 و10299مركبة موديل 2021 و31457 مركبة موديل 2022.

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 23429 سيارة ملاكي، بينها 150سيارة موديل 2019 و122 سيارة موديل 2020 و1186 سيارة موديل 2021 و21971 سيارة موديل 2022.

اما الدراجات النارية فبلغ إجمالي الدرجات الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 13475دراجة، بينها 697 دراجة موديل 2019 و2691 موديل 2020 و7490 موديل 2021 و2597 دراجة موديل 2022.

تراخيص النقل

وسجلت سيارات النقل مبيعات بلغت 4332 سيارة نقل من بينها 19سيارة نقل موديل 2019 و38 سيارة نقل موديل 2020 و485 سيارة نقل موديل 2021 و3790 موديل 2022.

الترتيب العام

واحتلت شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا بواقع 4088 مركبة وفي المركز الثاني جاءت تويوتا بـ2214 مركبة وفي المركز الثالث السيارة شيري بحجم مبيعات 2192 مركبة والمركز الرابع هيونداي بـ 2158 سيارة، واحتلت كيا المركز الخامس بمبيعات 2086 سيارة، والمركز السادس لسوزوكي بـ 1976 سيارة، فيما جاءت نيسان في المركز السابع بـ1904 سيارة، وفى المركز الثامن رينو بـ1833 سيارة، والمركز التاسع فيات بـ 1402 سيارة، والمركز العاشر لبيجو بحجم مبيعات 1348 سيارة.

الملاكي

احتلت شيري المركز الأول في مبيعات السيارات الملاكي بإجمالي 2186 سيارة وفي المركز الثاني هيونداي بـ 2137 سيارة وفي المركز الثالث كيا بـ2071 سيارة وفي المركز الرابع سوزوكي بـ1894 سيارة وفي المركز الخامس تويوتا بـ 1807سيارة.

المركبات الكهربائية

كما أعلنت المجمعة المصرية للتأمين على المركبات عن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها من 1يوليو2021 وحتى 31 يناير 2022 حيث احتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى بمبيعات بلغت 82 سيارة وتسلا المركز الثاني بـ30 سيارة ثم بس إم دبليو في المركز الثالث بـ16 سيارة، وهيونداي بـ 14 سيارة، ثم فيات في المركز الخامس بـ11 سيارة، فيما احتلت بورش المركز السادس بـ 10 سيارات، ثم كيا في المركز السابع بـ 8 سيارات وشيفورولية فى المركز السابع مكرر، وفي المركز الثامن جاك بـ 6 سيارات والثامن مكرر شيري بـ 6 سيارات ثم مرسيدس فى المركز التاسع بـ 5 سيارات وسمارت في المركز العاشر بـ4 سيارات.

عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود

سجل شهر يناير «زيرو ومستعمل»، ترخيص 391431 مركبة، من بينها 37 مركبة تعمل بالكهرباء و270654 تعمل بالبنزين و98902 تعمل بالسولار و8668 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و22 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

جدير بالذكر أن مؤسسة الأهرام كانت أعلنت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ديسمبر 2021 حيث أكدت البيانات أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 46809 ألف مركبة.