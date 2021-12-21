«شيري» ترفع مبيعاتها خلال 2021.. أكثر من 24 ألف وحدة في نوفمبر الماضي

في الآونة الأخيرة، أصدرت مجموعة «شيري» أحدث بيانات المبيعات عن نوفمبر الماضي من العام الجاري، والتي رصدت تحقيق نجاحًا كبيرًا في المبيعات بنهاية العام.

وعلى الرغم من أزمة نقص الرقائق الذي يحد من الطاقة الإنتاجية، إلا أن حجم مبيعات «شيري» لا تزال تصل إلى 110.281 وحدة بزيادة 24.8% عن الشهر السابق، و8.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم بيع 849.912 سيارة بزيادة 38.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

حجم مبيعات سيارات شيري

وفيما يتعلق بالتصدير، بلغ حجم مبيعات شيري للسيارات 24942 وحدة في نوفمبر، بزيادة 85.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي تجاوزت علامة التصدير الشهرية البالغة 20 ألف سيارة للمرة السابعة هذا العام.

ومن يناير إلى نوفمبر، تم تصدير ما مجموعه 237901 وحدة، بزيادة 137.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما وضع تنسيق تاريخي جديد للمبيعات في نفس الفترة، ومن المتوقع أن يتجاوز التصدير السنوي 250.000 وحدة.

جهود مستمرة لمواجهة السوق العالمية

وترجع قدرة «شيري» على مواجهة الشتاء البارد لسوق السيارات بشكل أساسي، إلى جهودها المستمرة لمواجهة السوق العالمية.

وفي البرازيل، وفقًا للبيانات الصادرة الاتحاد الوطني لتوزيع السيارات، احتلت شيري المرتبة العشرة الأولى في مبيعات السيارات لمدة سبعة أشهر متتالية، بحجم مبيعات بلغ 3683 وحدة في نوفمبر.

ومن يناير إلى نوفمبر، تم بيع ما مجموعه 36.048 وحدة، بحصة سوقية قدرها 2.03% في قطاع سوق سيارات الدفع الرباعي.

وتستمر Tiggo 5X وTiggo 4 Pro وTiggo 3X وTiggo 2 Pro وTiggo 8، ونماذج أخرى في البيع بشكل جيد.

المرتبة الأولى في تصدير السيارات

وحتى الآن، تمتلك شركة «شيري» أكثر من 1.9 مليون مستخدم خارج الصين، وتحتل المرتبة الأولى في تصدير سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية لمدة 18 عامًا متتالية، وفي المستقبل، ستدخل شيري مرحلة جديدة من التطوير عالي الجودة بخطى صعود أكثر ثباتًا.