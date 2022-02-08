تفاصيل المنطقة الاستثمارية في بنها.. تشمل 3 قطاعات

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها؛ لمتابعة سير العمل بالوحدات التي جرى تسليمها والبدء في أعمال الإنتاج، وتضمنت تلك الوحدات نماذج صناعات غذائية وزراعية والأنشطة المكملة، كما التقى بالمستثمرين أصحاب الوحدات بالمنطقة الاستثمارية.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحافظة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم لهم، مشيرًا إلى أن تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين على رأس أولوياتنا؛ لتوفير فرص عمل للشباب.

المنطقة الاستثمارية على مساحة 46 فدانًا

يشار إلى أن المنطقة الاستثمارية، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 46 فدانًا، تتضمن وحدات إنتاجية وفقا لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما تشتمل على 3 قطاعات، القطاع الأول يضم المنطقة الصناعية، التي تتكون من 147 وحدة صناعية بإجمالي 44640 مترا، بالاضافة إلى 6 ثلاجات مركزية و16 منفذ بيع، و18 مخزنا في القطاع التجاري.

نقطة للإسعاف ومنطقة مرافق عامة بمساحة 4800 متر

أما القطاع الثاني، يتمثل في المنطقة التجارية التي تشتمل على 9 مبانٍ إدارية ومركز لخدمة المستثمرين مكون من ثلاثة أدوار بمساحة 3000 متر، والمركز الحضري للمرأة والمكون من دورين بمساحة 125 مترًا، ومركز ريادة الأعمال والمكون من دور واحد فقط بمساحة 305 أمتار، ومساجد على مساحة 200 متر، ومبنى لخدمات العاملين وآخر للحماية المدنية، ونقطة للإسعاف ومنطقة مرافق عامة بمساحة 4800 متر.

أما القطاع الثالث فيتضمن معارض، ومنافذ بيع، وأماكن انتظار سيارات، والمنطقة الترفيهية والهايبر ماركت.